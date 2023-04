Zwart land: kilometers aan zonneparken duiken langs de snelwegen op. ‘Lelijk, maar als het ergens kan, is het daar’

Er was een hele koe voor nodig, maar de eeuwenoude balg blaast weer in de smederij van Breedeweg

Een hele koe. De huid van haast een hele koe was nodig om de oude blaasbalg in de smederij van Richard Kerkhoff weer bruikbaar te maken. Jarenlang hing het gevaarte als een soort museumstuk werkloos in de ouderwetse werkplaats in Breedeweg, maar nu is blaasbalg van ruim tweehonderd jaar oud weer volop in gebruik.