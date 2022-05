Zwemmen tegen kanker kan deze zomer weer in Nijmegen: Swim to Fight Cancer keert terug

NIJMEGEN - Het landelijke evenement Swim to Fight Cancer keert terug naar Nijmegen. Honderden deelnemers springen op zondag 11 september de Nijmeegse Spiegelwaal in om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Het uiteindelijk doel van het evenement is ervoor te zorgen dat kanker in de toekomst geen dodelijke ziekte meer is.

Actie

Swim to Fight Cancer is vooral bedoeld voor mensen die ziek zijn of zijn geweest. Ook mensen die respect willen tonen aan een geliede die getroffen is door kanker, kan meedoen. Deelnemers kunnen individueel of als team zwemmen.

Iedereen die meedoet, krijgt een eigen actiepagina. Die kunnen deelnemers persoonlijk inrichten met een eigen verhaal en donatielink. Hiermee halen deelnemers zelf geld op voor onderzoek.

Quote In 2019 deed ik voor het eerst mee aan de Swim in Nijmegen. Sindsdien is sporten voor het goede doel een houvast voor mij die ik gebruik om het verlies van mijn vader een plekje te geven. Cindy Franken-Hendriks

‘Geen goede zwemmer’

,,Het mooie van de Swim is dat je geen goede zwemmer hoeft te zijn om mee te kunnen doen. Een schoolslag én zwemdiploma volstaan al om de 500, 1500 of 3000 meter te trotseren. We helpen de deelnemers natuurlijk ook. We bieden regelmatig gratis openwater zwemtrainingen aan voor het verbeteren van de techniek”, zegt vrijwilliger Astrid van Hest.

Voor deelneemster Cindy Franken-Hendriks geeft sporten voor het goede doel houvast. ,,In 2020 is mijn vader, veel te jong aan kanker overleden. In 2019 deed ik voor het eerst mee aan de Swim in Nijmegen.”

,,Sindsdien is sporten voor het goede doel een houvast voor mij die ik gebruik om het verlies van mijn vader een plekje te geven. De energie die ik krijg van het publiek en het behalen van de finish geven mij zo veel kracht.”

De vorige editie haalde bijna een ton op. Aanmelden kan via swimtofightcancer.nl/nijmegen