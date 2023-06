Zwemschool die bekend van de online droog-zwemlessen is failliet; lessen afgeblazen

indebuurt.nl Buitenkij­ken in de stadstuin van Anja: 'De tierelan­tijn­tjes zijn mooi van lelijkheid'

Groot is het niet, kleurrijk wel. En elke hoek is gevuld met potten, planten en ander praal. Het stadstuintje van Anja Vermeeren is een oase van rust en kleur middenin de drukte van de Nijmeegse binnenstad. Samen met haar kleinzoon van één jaar oud, gehuld in een N.E.C.-romper, laat ze haar buitenruimte zien.