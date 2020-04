2500 Happy Socks voor ziekenhuis: ‘Dank ook voor het verzorgen van mijn zusje’

Liesje 22 uit Twente is als eerste ‘cowfluen­cer’ ter wereld een hit op Instagram

10:11 Bekijk Twente door de ogen van een cowfluencer. Het klinkt een beetje raar, maar het is toch echt een marketingcampagne van Visit Twente. Het toeristisch platform heeft namelijk Liesje 22 gestrikt om via Instagram de mooiste foto’s van deze regio via het internet te delen. Maar Liesje, dat is dus een koe. Met inmiddels duizenden volgers.