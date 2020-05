De 80-jarige Sibren Timmers schrijft, drukt én bezorgt vijftig boekjes per week

Je hoofd leegmaken tijdens corona­proof uitje: ‘Heerlijk om even weg te zijn’

22 mei Isa uit Best kijkt naar het water. Door de voorspelling op haar app. is ze er niet helemaal gerust op. ,,Ik heb in mijn horoscoop gelezen dat ik vandaag nat ga worden”, zegt ze. ,,En wat gaan we uitgerekend vandaag doen? Kanoën... Gelukkig is het mooi weer en heb ik wat extra droge kleren bij me.”