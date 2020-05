Kinderen verrassen jarige moeder (90) met videofelicitaties van BN’ers

Een groeiende legohonger in coronatij­den: ‘Het leeft enorm’

12:46 Is het de coronacrisis waardoor iedereen meer tijd thuis heeft om met Lego te bouwen? Of komt de stijgende populariteit van de bouwsteentjes door het veelbekeken RTL-programma Lego Masters? Het is Jesper van Schaik om het even. De 21-jarige Woerdenaar, zelf al jaren gek van Lego, profiteert er in elk geval volop van, want de Legosets vliegen zijn winkel uit.