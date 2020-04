Liesje 22 uit Twente is als eerste ‘cowfluencer’ ter wereld een hit op Instagram

Normaliter doet Visit Twente dat via sociale media met influencers: hippe jongens en meisjes die op Instagram en Facebook via foto’s en filmpjes laten zien hoe leuk en mooi het ergens wel niet is. Maar ook die influencers moeten vanwege de coronacrisis momenteel thuisblijven. „Waar de hele wereld in lockdown zit, zie je op steeds meer plekken dat dieren de stad overnemen”, laat marketingleider Quirine ter Haar van Visit Twente weten. „Plekken waar ze normaal gesproken niet komen. Waar we normaal influencers op bezoek krijgen in de regio, hebben we nu een speciaal programma voor een dier.”



Het toeristisch platform kwam in de zoektocht naar een heuse ‘cowfluencer’ via-via terecht bij het bedrijf van de familie Knoef. De keus viel al snel op één van hun koeien: Liesje 22. Een vijf jaar oude koe, die bovendien in verwachting is van haar vierde kalfje. „Liesje is wel eens mee geweest naar fokveedagen en keuringen”, vertelt Ben Knoef (27), die samen met vader Jos en de rest van de familie de boerderij runt. „Die is wel gewend aan dit soort leuke uitstapjes”, reageert Ben (27), die nauw betrokken is geweest bij de fotosessies met de koe. „Liesje was uit vier kandidaat-koeien de perfecte keuze. Ze luisterde zo goed, had het echt naar haar zin. Het was het perfecte fotomodel voor deze klus.”