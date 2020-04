Piloot vliegt hartjes boven Gelderse Vallei als steun voor coronapatiënten en zorg

Een potje bingo met de buren vanaf eigen oprit: een lichtpunt­je in donkere dagen

10 april Of je nou 80 bent of 30, iedereen is in deze tijden van corona in voor een beetje vertier. De straatbingo in het plaatsje Ootmarsum in Overijssel zorgde woensdagavond voor een lichtpuntje in donkere dagen.