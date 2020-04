Voor 28 dagen samen in quarantaine: Burt (27) zoekt een ‘lockdown liefde’

Heb jij al vaker met het Tinder-bijltje gehakt? Dan weet je het: daten is lastig in deze tijd met de coronamaatregelen. Leidenaar Burt wil ook op date. Hij is op zoek naar de ware liefde. Maar wat hij zoekt is niet zómaar een date. Burt wil voor 28 dagen met zijn date in quarantaine. Lees verder en check zijn superleuke video-oproep.

Leidenaar Burt (27) heeft psychologie en bestuurskunde gestudeerd in Leiden. Hij is op zoek naar zijn ware liefde en doet daarom mee aan dit liefdesexperiment, waar hij zelf initiatiefnemer van is. De productie heet ‘Lockdownliefde’.

Het idee

Maar hoe kom je op zo een idee? Burt: ‘Ik was nét begonnen met tinderen, toen de maatregelen rondom het coronavirus werden getroffen. Ik heb nog wel een date met anderhalve meter afstand gehad, maar ik kan je vertellen dat dat best akward is.”

Quote Ik dacht: ‘Dit kan beter: waarom ga je niet meteen met elkaar in quarantaine?’ “Verder kijk ik graag datingsprogramma’s als vermaak zoals Boer zoekt vrouw, Temptation Island of First Dates. Ik kwam toen op het idee om mijn 28-dagenquarantainedate ook te filmen. We willen er een tiendelige webserie op Youtube van maken: superleuk voor de mensen die thuisblijven.”

Sportief, prestatiegericht én wereldwijs

Zijn productiecollega’s Charlotte en Evelien gaan voor hem op zoek naar een vrouw die sportief, prestatiegericht en wereldwijs is. Hij vertelt wat hij leuk vindt aan een vrouw: “Ik hoop op een leuke dame die een goed gesprek niet uit de weg gaat en waarmee ik hard kan lachen.”

Volledig scherm Burt is barista © LockdownLiefde

Om de juiste match te vinden voor zijn date, heeft Burt Charlotte en Evelien ingeschakeld. De match wordt gebaseerd op een semi-blind date: er is een korte screening van alle dames die reageren op de video-oproep van Burt. Het idee is dat de leukste match aan het einde van deze week is beklonken.

Onlinekoffiedate

Na de screening volgt een onlinekoffiedate met Burt voor een korte kennismaking. Hij wil het liefst iemand die hij nog niet kent. Bijvoorbeeld door zijn werk als barista bij de Universtiteitsbibliotheek of in het LUMC. Het moet een échte challenge zijn: “Ik ga deze spannende challenge aan en ik hoop dat zij ook van uitdagingen houdt en met mij mee wil doen.”

Omdat het café nu gesloten is en Burt thuis niets kan doen, is hij in het LUMC aan de slag gegaan met verschillende klusjes: “Hierdoor heb ik met eigen ogen gezien wat het coronavirus met je doet en weet ik als geen ander dat thuisblijven het allerbelangrijkste is.”

Veiligheid

Over de veiligheid van de productie hebben Burt, Charlotte en Evelien goed nagedacht. Ze zien alleen elkaar én op anderhalve meter afstand: “We willen heel graag de stayhomeboodschap uitdragen en iedereen overtuigen dat ze thuis moeten blijven. In mijn appartement is voldoende ruimte om te komen logeren. Het productieproces bestaat uit video’s die we zelf filmen met een smartphone. En áls er camerabeelden door iemand anders worden gefilmd, houden wij ons aan de regels van het RIVM.

Webserie