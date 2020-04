Wie niet de deur uit mag, moet slim zijn

Kunstmeis­je Nathalie Maciesza: ‘Kunst helpt juist nu je blik op de wereld te vergroten’

24 april De kunstsector is hard getroffen door de coronacrisis. Volgens een voorlopige schatting zal een kwart van de culturele instellingen over de kop gaan. En juist in deze tijden is het belang van kunst groot aldus Nathalie Maciesza, medeoprichter van kunstblog De Kunstmeisjes. Vanuit haar huis praat ze ons bij en bespreekt de digitale initiatieven die wereldwijd opduiken. ‘Ik ben naar het Rijksmuseum geweest zonder mijn joggingbroek uit te hoeven doen’.