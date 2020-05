Zusjes uit Limburg gaan wereldwijd viral met bijzondere dansvideo

En daar bleef het niet bij. Afgelopen december mochten de zusjes weer langskomen bij Ellen. Reden genoeg voor de dochter van James Brown om Yarah, Norah en Rosa uit te nodigen in het legendarische Apollo Theatre in New York. Ze mochten optreden bij een benefietconcert ter ere van de geboortedag van James Brown. ,,Helaas ging dat door de coronacrisis niet door”, vertelt Yarah teleurgesteld.



De zussen zijn gek op dansen. Ze doen mee aan internationale freestyle danswedstrijden. ,,We doen ook heel veel hiphop en funkstijlen,” legt Yarah uit. ,,Maar we laten ons inspireren door de roots van onze vader. Hij is Congolees, dus we kijken filmpjes van Congolese dans.” De familie van de zusjes is ontzettend trots: ,,Onze opa en oma hebben zelfs een instagramaccount gemaakt om alles van ons bij te houden.”