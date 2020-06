‘Als je nu je geldzaken op orde krijgt, profiteer je daar de rest van je leven van’

,,Er rust een taboe op praten over geldzaken’’, ervaart besparingsdeskundige Marieke Henselmans. ,,We moeten allemaal vooral ‘gewoon genieten’.’’ Dat mensen het onderwerp snel wegwuiven, noemt ze gevaarlijk. Aanpakken dus, die geldzaken. Die worden volgens haar ook leuker als je je erin verdiept en daardoor inzicht krijgt. ,,Meten is weten.’’

Crisis!

Het boek Crisis! Wat te doen? Van rood naar groen, dat zij samen met econoom Erica Verdegaal schreef, biedt een mix van ervaringen, kennis en advies. Een handboek waarmee je gaandeweg leert je geldzaken op orde te krijgen en je voor te bereiden op de toekomst. De auteurs beschrijven eerst hoe je een overzicht maakt van inkomsten en uitgaven. Ze bieden grafieken die je als lezer kunt invullen op basis van je persoonlijke situatie. Daarna volgt een test.

Aan de hand van vijftien stellingen (‘Ik geeft meer uit dan er binnenkomt.’ ‘Door het coronavirus is (een deel van) mijn inkomen weggevallen.’), word je als lezer in een categorie geplaatst. In het geval van Code Rood heb je een kwetsbare positie en moet je eigenlijk meteen overgaan tot actie. Je behoort tot die groep als ten minste één van de vijftien stellingen op jou toepasbaar is en je geen goede buffer hebt. Een goede buffer bestaat volgens de schrijvers uit minimaal vier maandinkomens aan spaargeld dat direct beschikbaar is.

Blijven bijhouden

Bij Code Geel is het zaak je voor te bereiden op slechte tijden. Henselmans: ,,Financiële risico’s kunnen zich op elk moment manifesteren, zeker in het geval van een economische crisis.’’ Zo kun je ineens beseffen dat je veel meer uitgeeft dan er binnenkomt, of dat je grote consumptieve schulden hebt. Van zo’n situatie moet je leren, vindt Henselmans. ,,Als je je zaken op orde krijgt, profiteer je daar de rest van je leven van.’’

Als de directe financiële gevaren zijn geweken en een goede buffer is opgebouwd, beland je in Code Groen. Tijd om achterover te leunen? Zeker niet. Uiteindelijk moet je je geldzaken blijven bijhouden, vinden de auteurs. Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar je pensioen of overweeg met beleggen te beginnen.

Voor iedereen

Het boek is nuttig voor iedereen, want niets zo veranderlijk als geld-zaken, propageren de schrijvers. Zelfs mensen die nu in de Code Groen zitten, kunnen zomaar slachtoffer worden van een oplichter en ineens in Code Rood belanden.

Grip hebben op geld is volgens Erica Verdegaal uiteindelijk ook belangrijk voor gezondheid, geluk en rust. ,,Geld is net als zuurstof: je kunt niet zonder. Daarom moet iedereen ermee aan de slag gaan.’’