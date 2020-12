Amy en Laura brengen dozen vol spullen langs bij kwetsbare gezinnen: ‘Volgende keer nog groter’

Een pak wc-papier, schriften en natuurlijk de bouillontabletten: het is zomaar een greep aan producten die Amy en Laura hebben ingekocht en uitgedeeld. ,,We hebben bij Vluchtelingenwerk, waar ik vorig jaar bij heb geholpen, om adressen gevraagd van de meest kwetsbare gezinnen. Die lopen al bij de Voedselbank. Daarom wilden wij ze dingen geven die ze daar niet zo gauw krijgen en waar ze voorlopig even geld mee uitsparen", vertelt Laura.



Het tweetal is twee dagen lang bezig geweest om alles in te pakken en met gekleurde post-its aan te geven wat voor welk gezin is. Want er ging niet één doos, nee, misschien wel tien dozen naar een adres. ,,Afhankelijk van de gezinsgrootte. We hebben één gezin met acht kinderen, dus daar passen we de inhoud op aan", vertelt Laura. Daarnaast hielp vriendin Dagmar Narloch met cadeautjes inpakken. ,,We vonden het ook leuk om er wat dingen bij te doen die we zelf over hadden en toch niet zo snel iets mee zouden doen, zoals douchegel.”