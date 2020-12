Bij boer Leon uit Vriezenveen staat de kerstwens dit jaar... op zijn koeien!

‘Merry X-Mas and a happy 2021'. Het is een tekst die je de komende weken waarschijnlijk tientallen keren ziet langskomen. Maar niet zoals bij boer Leon Keijzer uit Vriezenveen. Bij hem staat de wens namelijk op zijn Blonde d’Aquitaines. „Het is een keer wat anders, zeg maar.”

Als je jaarlijks meer dan 100 koeien scheert, wordt het werk wat eentonig. Maar dat leidt bij sommige mensen kennelijk tot grote creativiteit. Zoals bij Bram Aman, vriend en hulp van boer Leon Keijzer. „Bram helpt me al langer bij het scheren van de koeien, en toen we afgelopen week bezig waren had hij ineens een gaaf idee", zegt Keijzer. „‘Waarom scheren we geen letters op de koeien?’ Euh, ja... waarom niet? Je gaat je gang maar", klinkt het droog.

En dus staan er nu vijf koeien in een Vriezenveense stal die samen een mooie kerstwens uitstralen: ‘prettig kerstfeest en een gelukkig 2021'. De foto's die Aman in een donkere stal maakte van de koeien kunnen zo door als ansichtkaart. „Het is inderdaad heel gaaf geworden", ziet ook Keijzer, die het ‘de gaafste koeienfoto van 2020' noemt. „En om eerlijk te zijn, mij was het niet gelukt. De koeien zijn weliswaar heel mak, maar je moet ook strak kunnen scheren. De credits zijn dus voor Bram.”

Volledig scherm De koeien van Leon met kerstboodschap in de vacht geschoren. © Leon Keijzer

Scheren voelt lekker

Maar hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk? „We scheren onze koeien als we ze voor de winter naar binnen halen. Dat vinden ze erg fijn. Het zorgt ervoor dat ze goed kunnen ademen, en het scheren zelf voelt lekker.”

„Niet elke boer doet het, het is namelijk geen must. Het kost namelijk veel tijd. Je bent zeker drie kwartier kwijt per koe. Gelukkig helpt Bram me, anders was het niet te doen.”

Last hebben de koeien ook niet van de letters op hun rug, zegt Keijzer. „Nee, daar merken ze niets van. We laten het nu ook zitten. Eigenlijk is het jammer dat de dames nu binnen staan, het was gaaf geweest om ze zo in de wei kunnen laten lopen. Maar daarvoor is het te koud.”

Ideeën, iemand?

Heeft Keijzer eigenlijk plannen met de mooie foto's van zijn koeien? „Nee, Bram heeft het eigenlijk spontaan bedacht, dus we doen er verder niets mee. Misschien heeft iemand anders een leuk idee.” En met een knipoog: „We moeten de komende week nog wat koeien scheren, dus het zou direct kunnen.”

Volledig scherm De koeien van Leon met kerstboodschap in de vacht geschoren. © Leon Keijzer