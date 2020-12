Bijzonder verschijnsel te zien aan de sterrenhemel de komende weken

Solitaire of Patience, de meest populaire online game

3 december Velen van ons kunnen het zich vast herinneren, in een tijdperk ver voordat we de beschikking hadden over smartphones, spelcomputers en Netflix, vermaakten we ons uren met dit spelletje op onze Windows computer: Patience. Wie heeft er niet met een gelukzalig gevoel voor zijn computer gezeten wanneer de speelkaarten zich al stuiterend over het scherm verspreidden.