Briefje van Jasper gaat viraal na opmerkelijke verrassing voor jarige vriendin in quarantaine

Nadat Jasper corona bleek te hebben, vielen de oorspronkelijke verjaardagsplannen voor zijn vriendin Iris in duigen. Ondanks dat hij goed ziek was, wilde hij haar alsnog een leuke verjaardag bezorgen. Zo kwam hij tot een fantastisch idee. ,,Als ingeving dacht ik: zou het niet grappig zijn als er onbekenden gaan aanbellen om haar te feliciteren via de intercom?’’, vertelt Jasper.

Jasper kreeg op maandag de uitslag van zijn coronatest en Iris was vrijdag pas jarig. Dus had hij de tijd om uit te zieken én ondertussen te bedenken hoe hij Iris alsnog een mooie verjaardag kon bezorgen, vanuit hun appartement in Den Bosch.

Zo gezegd, zo gedaan. Jasper maakte een briefje met een ballon waarop stond dat Iris jarig is en mensen konden aanbellen om haar te feliciteren. ,,Ik had het ergste qua ziek zijn achter de rug, maar was alsnog niet honderd procent de oude. Om zeker te zijn dat ik niemand zou tegenkomen, heb ik het briefje om 02.00 uur ‘s nachts beneden opgehangen.’’

De volgende ochtend begon de deurbel te klingelen. ,,Iris was compleet verbaasd. Ze keek mij aan: wat heb jij gedaan? Ik deed alsof ik van niets wist.’’ Maar na de derde keer had ze het wel door. Het ging de hele dag door en zowel bekende als onbekende gezichten belden aan voor een felicitatie. ,,Er waren zelfs buren die begonnen te zingen.’’

Iris was niet de enige die enthousiast was over deze verrassing. Dat bleek wel uit de reacties en likes die Jasper kreeg nadat hij er een bericht aan wijdde op op Twitter. ,,Ik had oprecht niet verwacht dat dit meer dan zevenduizend likes zou krijgen. Ik denk dat mensen, in combinatie met het hele corona-sentiment, de foto’s en de boodschap extreem positief en leuk vonden om te lezen. Terwijl het eigenlijk echt maar een hele simpele handeling was.’’

Na Jaspers bericht kreeg Iris nog veel meer felicitaties. Zelfs van onbekenden die haar online opzochten om een privé-felicitatie te sturen. ,,Ik denk dat de mooiste kant van de mens naar boven is gekomen, door mensen die de moeite namen om aan te bellen en om haar te feliciteren. Uiteindelijk is het een hele leuke en memorabele verjaardag geweest.’’

