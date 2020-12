Brr! Hendrik-Jan (63) en Patricia (62) nemen elke dag een ijskoude duik: ‘Het voelt zó goed!’

Het is koud. De buitentemperatuur is 4 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt veel lager. Vijf minuten buiten en de handen en neus zijn rood. Er is dichte mist, vannacht heeft het gevroren. De meeste mensen zijn verpakt in dikke winterjassen, sjaals en wanten. Maar daar trekken De Mooij en zijn buurvrouw Van Wezel uit het Utrechtse Rijnsweerd zich niks van aan. Zij gaan in bikini en zwembroek gewoon het water, grenzend aan hun achtertuin, in.