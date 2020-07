Cabaretier Guido Weijers: ‘Ik wil niet bevriezen als de pleuris uitbreekt’

Leo Alkemade: In Amsterdam doen ze alsof ik uit Krakau kom, het is Tilburg!

22 juli Met de slager drinkt hij graag een biertje en in zijn favoriete kledingzaak schenkt de eigenaar regelmatig een gin-tonic in. Leo Alkemade, acteur en cabaretier, neemt ons mee naar de leukste plekjes in Tilburg in deze stadsgids-rubriek.