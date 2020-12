Coen (12) verrast zijn moeder met zelf aangeleerd pianospel en gaat viraal op Twitter

VideoTijdverdrijf tijdens de corona-periode. Het is niet even makkelijk voor iedereen. Toch bewijst Coen (12) dat je iets kunt vinden waar je blij van wordt. Nadat hij zichzelf leerde pianospelen door middel van youtubetutorials op de piano van zijn buurvrouw, wilde hij niets liever dan zijn eigen piano. ,,Jaja, leer dan eerst Bohemian Rhapsody maar eens te spelen.”

Coen maakte regelmatig gebruik van de piano van zijn buurvrouw. De buurvrouw speelt zelf geen piano, maar haar dochter maakte er vroeger gebruik van. En nu is het de beurt aan Coen. ,,Coen heeft nooit les gehad en leert het zichzelf door middel van YouTube-video’s’’, vertelt Wendy.

Bohemian Rhapsody

Zo gezegd, zo gedaan. Nadat Wendy haar zoon vroeg om eerst Bohemian Rhapsody maar eens te leren, ontving zij een aantal weken later een appje met een video. En jawel, Coen speelde de klassieker. Beloofd is beloofd, Coen zou een eigen piano krijgen. Nadat Wendy er een bericht over plaatste op Twitter, ontving zij, naast duizenden likes, honderden reacties met tips voor een piano.

Eigen piano

Het heeft niet lang hoeven duren tot Coen de trotse eigenaar was van zijn piano. ,,We hebben de piano gekocht bij een pianozaak die ons online heel goed geadviseerd hebben. Zij konden ervoor zorgen dat we hem voor de kerstvakantie al in huis hadden. En dat is gelukt.’’

Wendy is ontzettend blij dat zij Coen dit mooie kerstcadeau heeft kunnen geven. ,,We hadden een sober jaar, zonder vakanties of uitjes. Coen is dan ook ontzettend gelukkig met zijn nieuwe piano.’’

Lockdown

Wendy benadrukt dat er ook mooie dingen kunnen ontstaan naast alle ellende die corona veroorzaakt. Coen zijn passie voor pianospelen is daar een mooi voorbeeld van. ,,Wij kunnen de lockdownperiode wel doorkomen in een huis gevuld met live muziek.’’

Volledig scherm Eigen foto © Wendy met Coen achter de piano.

