Coronaconference van Hans Teeuwen over mensen die ‘knettergek’ uit de lockdown komen

Eén. Welgeteld één try-out deed Hans Teeuwen (53) dit jaar. Op 11 maart stroomde het Zaantheater in Zaandam vol. Vier dagen later ging Nederland in lockdown en kon zijn show Nou Lekker Dan - what’s in a name - in de ijskast.



De bezoekers van toen, ze zijn spekkoper geweest. ,,Zij hebben een inkijkje gehad in een cultureel evenement waar de rest van Nederland alleen maar van kan drómen”, zegt Teeuwen op zijn bekende optreedtoon.