Drinkwater uit de Amsterdamse gracht? Zij maken het mogelijk

Ja, dat was een goede publiciteitsstunt: Aquablu lanceerde ‘Amsterdams Grachtenwater’. Drinkwater uit de gracht dus. Het idee erachter was te laten zien (en proeven) dat het beste water lokaal water is.

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp. Deze week in het teken van techniek en wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, IndeBuurt, Nationale Vacaturebank, Intermediair, Autotrack & Gaspedaal.nl. Die actie is een beetje uit de hand gelopen. Het plan was om op een ludieke manier te laten zien waar we mee bezig zijn, niet om het water daadwerkelijk te verkopen’’, vertelt Marc van Zuylen, een van de oprichters van Aquablu. De publiciteit en animo voor het grachtenwater verbaasde ook mede-oprichter Marnix Stokvis. ,,Wel gaaf om te zien wat wij met onze technologie teweeg hebben gebracht en een mooie kans om ons verhaal kracht bij te zetten.’’

Statement

Hun campagne bevatte wel degelijk een onderliggend statement. Aquablu wilde laten zien dat het beste water lokaal water is, zonder ingewikkelde en vervuilende transportketens en groei van de plastic soep. ,,Waarom zou je flesjes uit Fiji naar Europa verschepen, terwijl je praktisch elke bron van water - mits gezuiverd - hier gewoon kunt drinken?’’

Dat is de stevige missie van de twintigers: schoon drinkwater toegankelijk maken voor iedereen, zonder het gebruik van petflesjes. De beide jonge ondernemers maken op hun website daarover een duidelijk statement: ‘Wij zijn een eclectisch team van gamechangers. Surfen op golven van verandering, zoals artificial intelligence en nieuwe bedrijfs-modellen waarmee we rechtstreeks met onze klanten kunnen omgaan, we zijn hier om de ouderwetse waterbehandelingsindustrie te verstoren.’

Quote Waarom zou je flesjes uit Fiji naar Europa verschepen, terwijl je praktisch elke bron van water - mits gezuiverd - hier gewoon kunt drinken?

Waterzuivering

Het is het familiebedrijf van Marnix’ vader en opa, Stokvis Group, dat vanaf het begin is ingestapt om te investeren en ook inhoudelijk te helpen bij de productontwikkeling. Van Zuylen en Stokvis bouwen ondertussen slimme waterzuiveringssystemen voor de consumentenmarkt.

,,We hebben een intelligent waterfilter ontwikkeld en door dat te combineren met bestaande technologie zijn we tot een serie eigen producten gekomen’’, vertelt Stokvis. Daarin zit de ‘slimme membraantechnologie’ ingebouwd, die zich aanpast aan de unieke samenstelling van kraanwater, waar ook ter wereld. ,,Het waterfilter verwijdert verontreinigingen zoals virussen, bacteriën en microplastics, wat mogelijk is door slimme parameters die verbonden zijn met de bijbehorende app.’’

Waterontharders

Bij de waterontharders wordt gebruikgemaakt van gepatenteerde onthardingstechnologie. ,,De Elite bijvoorbeeld is onze enige ontharder die wordt geleverd met een ingebouwd koolstoffilter, dat zware metalen terugdringt en chemicaliën zoals chloor uit het water verwijdert. Onze waterontharders hebben geen zout, afvalwater, maandelijks onderhoud of het gebruik van chemicaliën nodig om het water in huis zo goed mogelijk te krijgen.’’

Midden in de coronacrisis deed zich de kans voor om te gaan samenwerken met Waterluxe, al jaren dé Nederlandse specialist in waterontharding. ,,Voor ons weer een belangrijke nieuwe stap. Waterluxe doet de exclusieve distributie van onze producten en het partnerschap is ook praktisch voor de dekking van ons servicenetwerk.’’ Het gaat goed met de verkoop van de waterzuiveraars en -ontharders, stelt Stokvis, die voor een aantal landen nog de ideale lokale partner zoekt.

Quote Onze wateront­har­ders hebben geen zout, afvalwater, maande­lijks onderhoud of het gebruik van chemica­liën nodig

Zuid-Europa

Voor nu ligt de strategische focus op Zuid-Europa. ,,Daar worden nog altijd miljoenen plastic flesjes water verkocht, omdat drinken uit de kraan niet verantwoord is. Spanje is alleen al interessant omdat daar, na een wetswijziging, in 2023 de horeca wordt verplicht drinkwater ook zuiver en gefilterd aan te bieden.’’

Stokvis en Van Zuylen werden onlangs nog geselecteerd voor de ‘25 onder 25’-lijst met de meestbelovende jonge ondernemers van ons land. Hun spreekwoordelijke stip aan de horizon belooft meer. ,,We hebben nu eenmaal de drive om impact te maken. In werelddelen als Afrika en Azië kunnen we een rol spelen in het aanbieden van veilig drinkwater voor de bevolking. We zijn daar overigens al aanwezig en we blijven daarvoor gaan. Ook willen we ons verhaal goed en duidelijk blijven overbrengen. Dat doen we online en ook in experience centers, pop-upstores en in bestaande winkels.’’

Stokvis maakt na het eerdere Amsterdamse grachtenwater- experiment nog de vergelijking met een andere wereldstad: New York. ,,Per jaar kopen mensen in New York voor één miljard aan flessenwater. Al dat plastic... Het drinkwater daar is gewoonweg niet veilig. Vorig jaar deed de Environmental Working Group (EWG) onderzoek naar de kwaliteit en constateerde zestien verontreinigingen, waarvan acht kankerverwekkende gevolgen kunnen hebben.’’ Er is nog een wereld te winnen dus.

Quote Per jaar kopen mensen in New York voor één miljard aan flessenwa­ter. Al dat plastic... Het drinkwater daar is gewoonweg niet veilig