Een duik nemen in natuurwater? Dit is waar je op moet letten

Nederland telt ruim 700 aangewezen officiële zwemlocaties waar zwemmen veilig is. Ze zijn te vinden via de gratis zwemwater-app of op zwemwater.nl, en te herkennen aan de grote blauwe informatieborden. Tijdens het zwemseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober, wordt de waterkwaliteit minstens eens per twee weken gecontroleerd. Ook wordt de omgeving van het zwemwater schoongehouden. Als er iets niet in orde is, volgt een waarschuwing, negatief zwemadvies of zwemverbod. Over het algemeen is zwemmen in natuurwater veilig, benadrukt adviseur Hans Ruiter. ,,Verreweg het meeste oppervlaktewater dat is aangewezen als zwemlocatie is prima water.’’ In Nederland mag je in principe overal zwemmen. Het is alleen verboden bij bruggen en viaducten, in havens, in gebieden die zijn aangewezen voor snelvaren of waterskiërs en in de vaarroutes van schepen en veerponten.