Eleonoor deelt gedicht uit portemonnee van dementerende vader (87): ‘Reacties zijn hartverwarmend’

Als ik zo geworden ben

dat ik niemand meer herken

en niet eens jouw naam meer weet

pak dan mijn hand heel even beet

en zeg me zo gedag

en laat me voelen dat je me mag.

Wellicht dat ik het gevoel herken

dat ik voor iemand, iemand ben.

Herinner mij, maar niet in sombere dagen

Herinner mij in de stralende zon,

hoe ik was toen ik alles nog kon.