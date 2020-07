Geen bergen? Dan maakt Marijn ze... in zijn achtertuin

Video Schattig! Zo komt baby alpaca Teddy ter wereld

11:39 We noemen haar Teddy en ze is geboren op 22 juli om 21.00 uur. Teddy is een alpaca veulen en is de nieuwe aanwinst van De Dierenweide in Acht. Haar moeder Coco is onder toeziend oog van veel publiek voor het eerst bevallen van een wolk van een veulen. Moeder en dochter maken het goed.