Gevleugelde patiënt: man verzorgt gewonde vogel en Twitter geniet van herstel

,,Zijn linkerpoot was misvormd. Hij kon zijn tenen niet bewegen en er zat materiaal uit het nest in vergroeid.” Davy uit Ranst (omgeving Antwerpen) zag een gewonde kauw in deze toestand voor zijn huis op straat liggen. De verpleger in Davy kwam meteen naar boven en voor een kleine twee weken nam hij de gevleugelde patiënt in huis.

Op Twitter deelt Davy het vallen en vliegen van de vogel. Want dat laatste, dat kon Klauw (de naam die Davy’s kinderen de vogel gaven) niet meer. Aanvankelijk twijfelde Davy nog om het dier naar de vogelopvang te brengen. Maar omdat het complete gezin als een blok voor het kleine kauwtje was gevallen werd er toch voor gekozen om de verzorging van het beestje in de achtertuin plaats te laten vinden. Zowel Davy als Klauw genoten van het herstel.

Na een week zette Davy de vogel voor het eerst weer voorzichtig in een boom in zijn tuin. ,,Sindsdien sliep hij ‘s nachts daar. Hij kreeg eten van zijn familie. Zijn misvormde poot was nog steeds misvormd. Soms kwam hij naar beneden voor een extra stukje kaas of een badje,” tweette Davy. Na precies elf dagen zit Klauws verblijf in de achtertuin erop en spreidt de vogel zijn vleugels. Davy hoopt dat de vogel nog eens langs vliegt, want hij mist het beestje best.

Twitter geniet volop

Naast een hoop woordgrappen waar niet heel lang over is nagedacht - denk aan ‘geef hem snel iets om op te kauwen’ en ‘ik kauw van jauw’ - geniet Twitter vooral van het tafereel. De likes vliegen Davy om de oren: ,,Dat er zoveel reacties op zouden komen had ik écht niet verwacht. Ik vind het leuk dat mensen waarderen dat je zoiets deelt en dat ze meeleven.”

Volledig scherm Kauw in de zon © Davy

,,Aan de andere kant hoop ik dat dit niet aanzet tot het ‘redden van hulpeloze kauwen’. Deze kauw was echt in nood door het nestmateriaal aan zijn poot,” zegt Davy. ,,Daarnaast, een kauw heeft het verstand van een 3-jarig kind. Het is geen huisdier. Je wil niet dat het als een naïef kind heel de wijk doorvliegt op zoek naar eten.” Of Davy’s laatste woorden voor de vogel ‘tot kauw’ waren, wil hij bevestigen noch ontkennen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.