Hoe een Russische programmeur en Nederlandse ondernemer Tetris tot een wereldwijd succes maakte

In de zomer van 1984 creëert een programmeur uit de Sovjet-Unie een spel dat dwars door het IJzeren Gordijn weet te breken. Hoe kon Tetris in de jaren 80 de hele wereld veroveren, terwijl die wereld in tweeën gespleten was tussen het welvarende Amerika en de stagnerende Sovjet-Unie?

Aleksej Pazjitnov speelde als kind in Rusland vaak houten pentomino-legpuzzels. Een pentomino is een rechthoekige vorm die bestaat uit vijf gelijke vierkantjes, en doel van de puzzel is om een aantal van die pentomino’s in een vierkant of rechthoek te passen. Pazjitnov werkte bij het computercentrum van de Sovjet-Academie van Wetenschappen toen hij het blokkenspel uit zijn jeugd omzette in een computerspel genaamd Genetic Engineering. Dat deed hij voor de lol, onder werktijd tijdens een van de (enorm lange) werkdagen. Het doel was precies hetzelfde als bij de pentominopuzzel: pas de puzzelstukken in het vierkant, maar dan op het computerscherm van de Electronika 60, een computer die alleen in de voormalige Sovjet-Unie werd gebruikt.

Helemaal tevreden was de programmeur echter nog niet en hij besloot de pentomino’s te vervangen door tetromino’s: vormen van vier gelijke vierkanten in plaats van vijf. Ook maakte hij het spel dynamischer door de tetromino’s van boven naar beneden te laten vallen, met als doel de stenen zo te bewegen dat ze lijnen vormen onderin het spel. ‘Tetris’ was geboren (het eerste deel van het woord komt van het Griekse ‘tetra’, ‘vier’ en het tweede deel van tennis, de favoriete sport van Pazjitnov’).

Tetris breekt door het IJzeren Gordijn

Al snel verspreidden de floppy’s met de nieuwe game zich razendsnel door het computercentrum en daarbuiten. Tetris wist uiteindelijk door het IJzeren Gordijn heen te glippen naar het westen, waar het eerst in Hongarije terecht kwam. Daar maakte de Britse zakenman Robert Stein op een beurs kennis met het verslavende spel en hij was meteen verkocht.

Hij traceerde Pazjitnov, maar de Russische regering was inmiddels achter het succes van Tetris gekomen en de programmeur had het spel over moeten dragen aan de toezichthouder van Sovjet-software: Elektronorgtechnica (ELORG). Het lukte Stein wel om een licentie van het spel te krijgen van ELORG en hij verkocht deze vervolgens weer door aan een Amerikaans en een Brits bedrijf. Wat hij vergat te vermelden was dat die licentie alleen betrekking had op pc’s, en niet op spelcomputers.

‘тетрис’ op de Amerikaanse markt

Terwijl de onderhandelingen eigenlijk nog bezig waren, werd het spel op 29 januari 1988 door Spectrum Holobyte in de VS gelanceerd. Het verscheen in een rode doos waarop in Russische letters ‘Tetris’ stond, en een afbeelding van een Russisch-orthodoxe kerk. Want niet alleen wat betreft de stroeve onderhandelingen, ook marketingtechnisch had de game tot hoofdbrekens geleid: er was namelijk geen verhaal of held, en grafisch was het spel ook niet voortuitstrevend. Daarom besloot men om de Russische wortels van het spel als marketingtool in te zetten. Tetris werd in de Noord-Amerikaanse markt gezet als een exotische game, die een inkijkje bood in de mysterieuze wereld achter het IJzeren Gordijn. In de praktijk betekende dat dat er traditionele Russische muziek klonk tijdens het spelen, en dat op de achtergrond van het spel nationale symbolen stonden, zoals de Moskouse Basiliuskathedraal.

En dat vliegtuigje, dat in de originele versie af en toe overvliegt met een pixelige Tetris-banner achter zich aan wapperend? Dat is een referentie naar de Duitse piloot Mathias Rust, die in 1987 naar eigen zeggen in zijn eentje ‘de mensheid vrede wilde brengen’ door een ‘denkbeeldige luchtbrug’ te bouwen over het IJzeren Gordijn. Hij was 18 jaar toen hij van Helsinki naar Moskou wist te vliegen en vlakbij het Rode Plein landde. Hij werd opgemerkt door de Sovjet-luchtafweer, maar ze schoten ’m wonder boven wonder niet neer.

Tetris in Japan

Tetris bleek ook in het westen een schot in de roos: het oogstte lovende recensies en indrukwekkende verkoopcijfers. In januari 1988 toonde Spectrum Holobyte Tetris op een computerspellenbeurs in Las Vegas. Een lange rij beursgangers probeerde het spel uit. In die rij stond de in Nederland geboren Henk Rogers, eigenaar van een Japanse spellenuitgever. Na vijf keer opnieuw in de rij te zijn gaan staan om het spel te spelen, was Rogers overtuigd: hij wilde Tetris groot gaan maken in Japan. Doordat het grootste spellenbedrijf van Japan Tetris ‘te retro’ vond, en besloot het niet te kopen, lukte het Rogers ook om de pc-rechten en uiteindelijk de (draagbare) spelcomputerrechten te krijgen – dat dacht hij tenminste.

Ondertussen was het Japanse Nintendo in 1988 bezig met het uitbrengen van de allereerste Game Boy. Het was gebruikelijk voor Nintendo om, als ze een nieuwe spelcomputer uitbrachten, daar een standaard spel op te zetten. Alleen, hoe beslis je welk spel dat wordt? Henk Rogers had wel een idee, en dat deelde hij dan ook op overtuigende wijze met de toenmalige Nintendo-directeur. ‘Als je er Mario op zet, wordt de Game Boy voor kleine jongetjes. Zet je er Tetris op, dan wordt de Game Boy voor iedereen.’

Henk Rogers in Moskou Rogers kwam erachter dat de Tetris-rechten ondertussen één grote vage bedoening waren geworden. Hij besloot dan ook om zelf naar Moskou te vliegen – een risicovolle onderneming – om uit te zoeken hoe het nou zat, en hij trof rechtentechnisch inderdaad een chaos aan, met meerdere westerse kapers op de kust. Er zat niets anders op dan stevig te onderhandelen met de Sovjet-Unie. Maar er bleek ook tijd voor gezelligheid, want Rogers – die ooit zelf een programmeur was – bleek een klik te hebben met Pazjitnov, de bedenker van het spel, en na een gezellig wodka-avondje raakten ze bevriend.

De Game Boy geeft Tetris vleugels – en omgekeerd

Nintendo kwam uiteindelijk als de ultieme winnaar uit de bus, en op 31 juli 1989 lanceerde het bedrijf de Game Boy, waarin Tetris als standaardspel verwerkt zat. Miljoenen mensen maakten zo kennis met het spel. Uiteindelijk hielden zo ongeveer alle partijen die in de strijd om de Tetris-rechten verwikkeld waren er geld aan over. Allemaal, behalve de bedenker van het spel: Alexei Pazjitnov. Het (onder werktijd gemaakte) spel werd immers gezien als staatseigendom, en dus gingen de opbrengsten naar Moskou. Maar in 1991 besloot Henk Rogers zijn vriend te helpen verhuizen naar Amerika, waar hij een software-bedrijfje opzette. In 1995 verliepen de Tetris-rechten, en kochten Rogers en Pazjitnov samen de helft van de rechten. Na vijftien jaar wist Pazjitnov zo dan eindelijk ook de financiële vruchten van zijn creatie te plukken. Vandaag de dag staat Tetris op de zevende plek van bestverkochte videogames ooit.

