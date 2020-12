Jan (95) is drie keer in de week in de sportschool te vinden: ‘Op naar de honderd!’

Jan Muis gaat elke week drie keer naar de sportschool. Hij heeft een vriendin die 35 jaar jonger is en hij is dol op verre reizen. Zijn leeftijd (95) zit Jan niet in de weg.

In de sportschool begint Jan Muis uit Odijk altijd met roeien. Daarna werkt hij een voor een de cardioapparaten af. Tot besluit gaat hij dan nog wat minuutjes fietsen. Nee, op zijn 95ste gaat de sportieve Odijker niet meer aan allerlei gewichten lopen trekken. ,,Ik zeg altijd maar: als ik iets wil opbeuren, dan pak ik wel een pilsje.’’

Drie keer in de week bezoekt Jan Muis Body Business in Houten. Hij komt al een jaar of dertig in de sportschool. Niet alleen voor de gezelligheid, al blijft hij na gedane arbeid graag nog even hangen voor een praatje. ,,Ik merk het gelijk, bijvoorbeeld als ik op vakantie ben geweest. Dan sport ik een weekje niet en dan start de boel gelijk een stuk moeilijker op. Dus ik kan maar beter in beweging blijven. Blijkbaar is dat de beste manier om honderd te worden.’’

Meneer Jan

Hij is met afstand de oudste bezoeker van de sportschool. ,,Je had er hier ook een paar van een jaar of tachtig, maar die heb ik al een tijdje niet meer gezien.’’ In het begin kwam hij zelfs zes keer in de week. Nu nog maar drie keer, omdat de instructeur hem op het hart bond dat het lichaam tussendoor ook wat rust moet worden gegund. Dus komt hij nu op maandag, woensdag en vrijdag. Voor dat uurtje sporten rijdt hij zelf vanuit Odijk naar Houten. ,,Als ik binnenkom, zeggen ze: Dag meneer Jan, wat leuk dat u er weer bent. En dan zeg ik altijd: Laat dat meneer er maar vanaf, zo deftig ben ik niet.’’

Hij draagt vandaag zijn joggingbroek, gympen en een T-shirtje met opdruk van de Nijmeegse vierdaagse. Hij was 74 jaar oud toen hij die voor de eerste keer liep. ,,Vijf keer gedaan; ik heb vijf van deze shirtjes. Ik ging de eerste keer met mijn vrouw mee. Ik had er eigenlijk geen zin in, maar het was toch voor herhaling vatbaar.’’

Volledig scherm Houten Jan van 95 gaat nog 3x per week naar de sportschool Foto William Hoogteyling © william Hoogteyling

PHPD

Dat hij een beetje doof aan het worden is, zint Jan Muis helemaal niet. ,,Met iemand alleen een praatje maken, dat gaat nog best. Maar als het er meer zijn, en iedereen begint door elkaar heen te kletsen, dan is voor mij de lol er gauw vanaf.’’ Los van die gehoorproblemen heeft Jan Muis last van PHPD: ,,Pijntje hier, pijntje daar.’’

Vroeger was hij helemaal niet zo sportief. Pas toen zijn vrouw overleed, kwam hij van de bank af. ,,Ik ben geen man om alleen thuis te zitten. Niks voor mij. Ze stierf aan kanker, daarna móest ik er gewoon uit. Toen ben ik gaan wandelen en fietsen, iedere dag. Ik heb ook een tijdlang elke ochtend gezwommen.’’

Chemie

Toen hij nog in Emmeloord woonde, was Jan Muis lid van de kegelclub. Toen die werd opgedoekt, werd hij lid van de dartclub. Daar hebben ze hem zelfs erelid gemaakt. Voor zover ze nog leven, ziet hij op verjaardagen nog altijd zijn oude dartvrienden. ,,Ik kon al vroeg met pensioen. Toen ben ik gaan reizen. Ik ben echt overal op de wereld geweest. Indonesië, Maleisië, Nepal, Canada, Mexico, Cyprus, en dat zijn niet eens alle landen die ik heb bezocht. In Sri Lanka heb ik Annemieke leren kennen.’’ Zij zat in hetzelfde reisgezelschap als Jan. Terug in Nederland bleven ze elkaar opzoeken. Zij is 35 jaar jonger dan Jan, maar de chemie was er. ,,We hebben vijf jaar gependeld tussen Emmeloord en Odijk, toen zijn we in Odijk gaan samenwonen.’’

Misschien houdt ook dát wel jong; een jongere vrouw. ,,We zijn samen veel op vakantie geweest. Wandelen in de bergen, daar houden we van. Jammer dat ik dat niet meer kan. Het lopen gaat moeilijker. Annemieke is al eerder gestopt met de sportschool bezoeken, ze is ook nog druk met haar werk. Maar ikzelf ben altijd dóórgegaan. Ik moet blijven bewegen.’’

Sinds vorige week is Jan Muis ook erelid van Body Business. Hij mag de rest van zijn leven gratis komen sporten. ,,Pasgeleden is mijn rijbewijs ook met vijf jaar verlengd. Dus we kunnen weer even vooruit. Op naar de honderd!’’