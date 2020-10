Livia viert verjaardag van overleden zoontje met bijzonder gebaar voor schoolgenootje

Woensdag was de verjaardag van Kenric, het zoontje van Livia dat in februari 2019 op 5-jarige leeftijd overleed aan kinderkanker. Zijn verjaardag laten Livia en haar gezin niet voorbijgaan. Bij verjaardagen horen cadeautjes en ook nu kocht ze er een. En daar deed ze iets heel moois mee.

Waar de arts zich niet te veel zorgde maakte en dacht aan een cyste in Kenric zijn keel, bleek het uiteindelijk ernstig te zijn: een tumor. Het begin van een zware periode voor Livia, haar man, hun oudste zoon en de zieke Kenric. Honderden ziekenhuisbezoeken, operaties tot aan Zwitserland en Parijs, leidden uiteindelijk tot goed nieuws: alles was weg. Maar verdrietig genoeg was dit niet voor lang. ,,Een maand later hadden we een MRI-controle. Twee dagen later kregen we de uitslag. De artsen zeiden dat alles ontploft leek. Zijn longen zaten vol met uitzaaiingen. Er kon niks meer worden gedaan. Eind februari 2019 is Kenric overleden.’’

Verjaardag

Afgelopen woensdag was zijn verjaardag. Hij zou zeven jaar zijn geworden. ,,We hebben vrij genomen en zijn gaan wandelen. Zeven kilometer, speciaal voor Kenric.’’ Daarnaast wilde Livia graag een cadeautje kopen. Dat deed ze in de speelgoedwinkel om de hoek, waar ze samen met Kenric altijd veel tijd doorbracht. ,,Ik wilde iets kopen en er iets mee doen.’’ En zo besloot Livia om een cadeautje te geven aan een kindje in armoede, van zijn school. ,,Een racebaan van Nintendo Super Mario, omdat Kenric dat veel speelde op de Wii.’’ De leerkrachten hadden een kindje aangewezen en het cadeautje overhandigd namens Livia. ,,De ouders waren er heel blij mee.’’

Social media

Nadat Livia haar bijzondere verhaal deelt op Twitter, barst het los met likes en reacties. ,,Ik zit nog niet lang op Twitter, dus ik was heel verbaasd. Ik vind het echt fijn. We praten graag over hem en zo veel meer mensen weten nu wie hij is. Dat vind ik heel mooi.’’

Vilomah

Na het overlijden van Kenric, is de vereniging Vilomah opgericht. Hiermee worden andere gezinnen die een kind hebben verloren, gesteund en geholpen. Daarnaast gaan ze een infocentrum openen. ,,Ik wil graag iets betekenen voor een ander. Ook al is een gebeurtenis ondraaglijk, je kunt altijd proberen er iets positiefs mee te doen.’’

