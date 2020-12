Marianna (21) kan ‘nog leukere dingen doen’ dankzij haar vriendschap met vrijgevige ‘Hans’

,,Sommige vrouwen in de documentaire hebben nare dingen meegemaakt”, vertelt de Bodegraafse. ,,Ik wil vooral het tegenbeeld laten zien en vooroordelen uit de wereld helpen. Bijvoorbeeld dat ik afhankelijk zou zijn van een man of dat het om seks draait. Dat gebeurt wel vaak en dat zie je ook in de documentaire. Maar nooit van mijn leven zou ik iets lichamelijks doen in ruil voor geld of spullen.” Marianna krijgt geregeld verzoeken om in ruil voor duizenden euro’s met een man mee te gaan op reis, maar ook daar gaat ze niet op in. ,,Ik heb heel duidelijk mijn grenzen.”



Mooie cadeaus accepteert ze wel, maar alleen van vrienden. Toen haar relatie met een Hans voorbij was, gaf ze zijn Rolex bijvoorbeeld terug. ,,Ik wil van niemand afhankelijk zijn.” Vijf keer heeft ze een relatie gehad met een Hans. Nu is ze single en heeft ze alleen vriendschappelijke Hansen. ,,Mijn vrienden hebben het bovengemiddeld goed en delen dat. Door hen kan ik nog leukere dingen doen.”



Die leuke dingen bestaan onder meer uit uit eten gaan, naar clubs, shoppen, varen op een jacht en reisjes naar Dubai en Ibiza. ,,Dat is vooral het beeld dat mensen zien op Instagram, maar er is ook een andere kant. Ik heb drie bedrijven: een werving- en selectiebureau, een kledingwebshop en een hostessbureau. Ik werk zeven dagen per week, ik ben altijd diegene die het eerst naar huis gaat en vroeg moet opstaan. Maar ik mag niet klagen hoor. Ik ben heel dankbaar voor dit leven. Ik droomde al jong van een carrière en startte toen ik in 5 vwo zat. Ook ben ik gek op kleding en zie er graag op en top uit.”