Ondernemers geloven er weer (een beetje) in: ‘Die badkamer of dakkapel willen mensen nú’

Met een Mossel Drive Thru geld ophalen voor kinderen met kanker

29 juni Rond de 1000 mensen kwamen er vorig jaar op af: de grote mosselavond voor stichting Vakantiehuis Thuredriht. Door de corona zit dat er dit jaar niet in. Maar de organisatie laat het daar niet bij zitten. Zaterdag 1 augustus is er in Renesse een Mossel Drive Thru.