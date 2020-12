Prachtige actie Moustafa gaat viraal nadat hij wens van Yvette met downsyndroom vervult

Moustafa is in contact gekomen met Yvette via haar moeder, die Moustafa al kende. Nadat de moeder van Yvette een aantal mooie initiatieven van Moustafa voorbij had zien komen op sociale media, wilde zij haar dochter met hem in contact brengen. ,,Zij dacht dat haar dochter in goede handen zou zijn bij mij.’’

Moustafa sluit niemand uit voor zijn werk als personal trainer. ,,Iedereen is welkom bij mij.’’ En dus ook mensen met een verstandelijke beperking. Bij de mensen met een beperking gaat hij nét een stapje verder. ,,Tussen de gesprekken door hoor ik ze over hun wensen. Zonder dat ze het weten, wil ik ze verrassen om hun wens af te kunnen vinken.’’ En zo kwam het fietsritje met Yvette tot stand.

Volledig scherm Yvette © Eigen foto

Donatie

Moustafa heeft al eens eerder actie ondernomen voor donaties om mensen te kunnen verrassen. Daardoor attendeerde een van zijn volgers hem erop om een donatie te starten voor een fiets voor Yvette. ,,Ik vertelde het aan Yvette’s moeder. Ze vond het een prachtig idee.’’

Moustafa heeft het meteen in actie gezet. ,,Na een week had ik het geld al bijna bij elkaar.’’ Toen Moustafa het geld bij elkaar had, is hij meteen naar de fietsenwinkel gegaan om de tandem voor Yvette aan te kunnen schaffen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Toen Moustafa Yvette verraste met het cadeau, was ze sprakeloos. ,,We zijn daarna een stukje gaan fietsen en ze was helemaal blij’’, zegt Moustafa trots. Ook als Yvette het filmpje terugziet, begint ze meteen weer te stralen.

Social media

Nadat Moustafa een filmpje deelde van de verrassing op LinkedIn, barstte het los aan likes en reacties. ,,Ik krijg alleen maar mooie reacties en dat vind ik prachtig om te zien.’’ Mensen vinden het bijzonder dat Moustafa zich hiervoor inzet.

Het doel van Moustafa is om dit soort gebaren vaker terug te zien in de samenleving. Volgens hem moeten mensen met een verstandelijke beperking niet vergeten worden. ,,In mijn ogen is het niet speciaal om zoiets te doen. Ik hou ervan om mensen te helpen en een glimlach te bezorgen. Voor mij is het niet meer dan normaal.’’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: