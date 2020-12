Remco komt in actie na noodkreet jong gezin: ‘Hoop dat dit anderen inspireert’

Schrijnend noemt Remco Taal het verhaal van het gezin dat graag anoniem wil blijven. ,,Toen ik hoorde dat de drie jonge kinderen op een betonnen vloer moeten spelen omdat er geen geld is voor iets anders, moest ik wel even slikken”, vertelt de 36-jarige Maassluizer. ,,Ik heb me gelijk aangemeld. Ik vind het wel leuk om laminaatvloertjes te leggen en bovendien is het ook fijn om mensen die in nood zitten te helpen.”