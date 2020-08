Rick deelt foto van speciale schatkist voor zoon (12) die eerste verjaardag zonder moeder viert

Af en toe komt er op Twitter een bericht voorbij waar je stil van wordt. Rick uit Soest plaatste een tweet over zijn zoon Nick die vrijdag jarig is; zijn eerste verjaardag zonder zijn moeder Nicolien. Toch krijgt Nick een cadeau van Nicolien, uit de schatkist die zij voor haar dood voor hem vulde met cadeaus. ,,Het was onbeschrijfelijk moeilijk voor haar om dat te doen, maar zo is ze er toch nog een beetje bij.”

Rick en Nicolien leerden elkaar in 2006 kennen. Na een paar maanden bleek Nicolien onverwacht zwanger. ,,We zijn ervoor gegaan en onze zoon Nick is ons grootste geschenk”, vertelt Rick. ,,Al vrij snel moesten we concluderen dat we onze relatie niet op een liefdevolle manier door konden zetten.” Dus besloten ze uit elkaar te gaan.

De diagnose

Rick en Nick waren samen op vakantie toen Nicolien appte dat ze naar de huisarts zou gaan voor een rare plek op haar borst. ,,Ik kreeg meteen een heel naar voorgevoel: deze vrouw heeft zo’n bizar grote bak ellende in haar leven gehad en ik wist gewoon dat ook hier een gifbeker klaarstond.” Helaas bleek dat waar.

Na de nodige onderzoeken en slopende onzekerheid kreeg Nicolien de diagnose uitgezaaide borstkanker in borsten, lymfen en botten. Toen ze te horen kreeg dat ze zou sterven, maakte een vriendin een video over haar (zie onderaan dit artikel).

Na chemotherapie leek het even de goede kant op te gaan, maar in juli vorig jaar bleek het toch echt goed mis. Nicolien is nog met Stichting Ambulance Wens naar de eindmusical van Nick geweest, maar uiteindelijk is ze afgelopen maart rustig ingeslapen met Nick en Rick aan haar zijde.

Cadeautjeskoningin

Nicolien wilde als kind later ‘cadeautjes-inpakker’ worden. Ze vond het heerlijk om voor iedereen zo creatief mogelijke cadeautjes te zoeken en mooi in te pakken. ,,Ik denk dat de dagen dat Nick geen verrassing in de vorm van een briefje, kaartje, snoepje of speeltje in zijn schooltas kon vinden, letterlijk op één hand te tellen zijn.” Het maken van de schatkist voor Nick was dan ook haar eigen idee. ,,Hoe moeilijk het ook was, ze ging de confrontatie niet uit de weg.”

Nicolien was een ster in het geven van cadeaus, maar ook haar feestjes waren ongeëvenaard. Het is lastig voor Rick om dat te vervangen. ,,Ik weet dat niemand het van me verlangt, maar ik voel de armoede in mezelf dat ik nooit meer zo’n verjaardag voor Nick kan geven zoals z’n moeder dat deed.”

Bekijk hieronder de video over Nicolien: