Strandjutten op Schiermonnikoog: Thijs de Boer vond een stuk mensenschedel

Zo breed en leeg als op Schiermonnikoog zijn onze stranden nergens. En toch verveel je je er geen moment. Zoekend naar wat de zee op het zand achterlaat, glijden de uren voorbij.



,,Mooi joh, bij laag water is het zand keihard’’, zegt gids Thijs de Boer, Schiermonnikoger in hart en nieren, met wie we ’s ochtends vroeg aan het jutten zijn. De Boer groeide hier op als zoon van een vuurtorenwachter. In de lokale Tox Bar werd hij verliefd op een toerist, met wie hij later trouwde, werd onderwijzer ‘aan de overkant’- in Leeuwarden en op Curaçao - en keerde terug naar zijn geboortegrond om er gids te worden.