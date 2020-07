Van drive-inbios tot bierwebshop: zo start ondernemend Nederland weer op

Ondernemers in lockdown: het voelde de afgelopen tijd alsof ze gevangen zaten in een box, maar inmiddels bruisen ze weer van de ideeën.

Dit artikel is onderdeel van onze wekelijkse bijlage NLStartOp. Deze week in het teken van ondernemers en wordt mede mogelijk gemaakt door De Ondernemer, IndeBuurt, Nationale Vacaturebank, Intermediair, Autotrack & Gaspedaal.nl.

Jelleke Jorritsma (43) en Suzanne van der Hoorn (33), Utrecht, stelt- en straattheatermakers bij Jelicious

,,Begin maart begonnen de afzeggingen van optredens al. Wij treden ook veel op in het buitenland, ook in China bijvoorbeeld, en dus ging het snel. Van een heel volle zomer naar een totaal lege agenda, dat is wel even schrikken. We maken nu gebruik van de overvloed aan tijd om te werken aan mooie nieuwe kostuums. Zo hopen we, als we straks weer aan de slag kunnen, er meer dan klaar voor te zijn.’’

Kitty Smeeten, Hilversum, Hands Off My Chocolate

,,Met het oog op de sportzomer hadden we een bijzondere campagne en lancering van onze nieuwe chocoladereep voorzien. In samenwerking met oud-tophockeyster Naomi van As (links op de foto) hebben we een oranjereep ontwikkeld. Maar de sportzomer viel in het water en dus moesten we creatief te werk gaan. We organiseren nu elke vrijdag via Facebook en Instagram een Fortune Friday, waar je prijzen kunt winnen. Zo heeft onze lancering toch een spelelement en een positieve boodschap.’’

Jaap van Eggelen (29), Vianen, festivalproducent bij Jaap Producties

,,Ik zag een hoop voorbereidend werk tenietgedaan worden, je bereidt je meestal wel acht maanden voor op de festivalperiode. Heel vervelend dus allemaal, maar dan moet je creatief worden. Inmiddels heb ik besloten om het nu maar op een andere manier aan te pakken. In november organiseer ik voor het eerst een onlinefestival. Bovendien ben ik in samenwerking met de gemeente bezig met het opzetten van een drive-inbioscoop.’’

Theo ten Kate (35), IJlst, eigenaar piepschuimletters.nl

,,Normaal lever ik grote 3D-letters, blow-ups en logo’s voor evenementen en congressen. Die gingen ineens allemaal niet door. Nu maak ik piepschuim muurlogo’s voor kantoren en showrooms, en lichtgewicht transportzadels en andere verpakkings- en isolatie-elementen voor de industrie. Je moet in deze tijd gewoon een beetje omdenken.’’

Guido de Wit (50), Gijs Troost (53) en Arjanneke van den Berg (52), Hilversum, Gooische Bierbrouwerij

,,We hebben heel snel geschakeld en in maart gelijk een webshop online gezet. Daar hebben we het echt op overleefd. Met een hele hoop meer mankracht; het is een veel grotere klus om 1000 liter bier in flessen te krijgen dan een tank van 1000 liter vol te tanken. Een uitdaging, maar het geeft ons ook energie.’’

Myrthe Nijboer (35), Amsterdam, weddingplanner bij Myrthe Regelt Het

,,Dit seizoen zou een grote knaller worden, ik zou voor het eerst met een groot team gaan samenwerken. Dat verdween allemaal, heel bizar. Gelukkig begint de markt zich wat te herpakken. Ik zie het als een mooie nieuwe uitdaging. Ik vind nu juist plezier en dankbaarheid in het veilig organiseren van kleine, intiemere bruiloften.’’

Ivar Camps (48), Vleuten, Campsello Limoncello

,,Ik maak al jaren met veel plezier zelf limoncello en kreeg dit jaar het idee om het professioneel aan te pakken. Tot in maart ineens alle plannen in de ijskast moesten. Ik heb het proces nu weer kunnen oppakken en heb er alle vertrouwen in. Vanuit een moeilijke start kun je juist sterker terugkomen. Volgende maand moeten de eerste flessen in de winkel liggen.’’

Irina Parfenova (58), Wilnis, Parfenova Classic

,,Aan deze tijd zitten een hoop minnen, maar ook plussen. Natuurlijk heb ik veel concerten die nu niet doorgaan, aan de andere kant weet ik ook dat ik niet de enige ben. Het is overmacht en we moeten er met z’n allen doorheen. Nu heb ik veel tijd om nieuwe stukken in te studeren en me klaar te maken voor nieuwe projecten. Die tijd had ik anders niet gehad.’’

Tijn Kooijmans (36) en Arthur Strijbos (47), Eindhoven, DigitalAlerts

,,Wij maken ‘slimme’ digitale waarschuwings-systemen. Afgelopen maanden ontwikkelden we een device dat een geluidssignaal geeft als mensen te dicht bij elkaar staan: de Buffr. Dit apparaat werkt op basis van bluetooth en gaat af als iemand binnen 1,5 meter van de drager komt. Zo kunnen werknemers veilig aan de slag op de werkvloer.’’

Jeffrey Heiligers (32), Haarlem, designer bij Studio Jeffrey Heiligers

,,Al aan het begin van de crisis viel mijn eigen werk als productontwerper meteen zo goed als stil. Na het helpen van een collega met het ontwerpen en produceren van wasbare mondkapjes, heb ik ook mijn bedrijf tijdelijk hiervoor ingezet. Mensen kunnen een kapje voor zichzelf kopen, maar ook een mondkapje doneren aan iemand in de zorg.’’

Ajay Ganeshie (37), Rotterdam, eigenaar broodjeszaken De Palmboom, met broer Rajen (35)

,,Het was spannend, zeker toen ik ook nog ziek werd en de zaken twee weken dicht moesten. Het is een familiebedrijf, dus als de omzet wegvalt, hebben wij geen eten. Gelukkig kun je bij ons ook afhalen. Het is nu nog niet wat het was, maar onze buurt steunt ons ontzettend. Zij zorgen voor ons en wij voor hen.’’

Lotte Porrio (44), Amsterdam, goudsmid bij Oogst

,,Omdat veel trouwerijen zijn uitgesteld, is onze omzet enorm gedaald. Toch ervaar ik ook veel positiviteit. Mensen die nu juist wél dat speciale sieraad laten maken, om elkaar een hart onder de riem te steken. In de winkel reinigen we de sieraden na elke pasbeurt grondig. Flexibel zijn en in mogelijkheden denken, zo komt er weer schot in de zaak.’’

Creatief in de box

Veilig fotograferen tijdens een periode van lockdown is nogal een uitdaging, zo ondervond fotografe Nadja Willems uit Soest. Ze plaatste daarom een box van 2 meter lang en 1 meter diep op haar oprijlaan waar haar modellen op gepaste afstand in konden poseren (per box niet meer dan drie mensen met een hechte relatie, bijvoorbeeld familie). Een mooi voorbeeld van creatief ondernemerschap, want iemand die graag produceert, wil dat blijven doen. Zo ook de ondernemers die hebben plaatsgenomen in de box voor deze bijzondere fotoserie. Meer foto’s zijn te zien op de website nadja.nl