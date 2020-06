Viermaal in de openlucht: met welk vervoermiddel ontdek jij deze zomer je eigen land?

Bonnema Watersport, Oud-Loosdrecht Sloep Volta 635, vanaf €155 per dagdeel

Het is een ongekende stormloop: ,,Mensen sméken om een sloep te mogen huren of kopen’’, zegt Sanne Bonnema (30), samen met haar broer Sjoerd (29) eigenaar van Bonnema Watersport in Oud-Loosdrecht. ,,En ja, dat komt door corona: veel mensen gaan niet naar het buitenland op vakantie en willen toch de vrijheid voelen. Die voel je op het water. Of je nu bij een strandje voor anker gaat en lekker gaat plonzen of een flinke vaartocht wil maken: het kan rond de Loosdrechtse Plassen allemaal.’’



Sanne weet waarover ze praat: ze groeide op in boten en nam drie jaar geleden - met haar broer - het familiebedrijf van haar ouders over. ,,Eigenlijk wilden we mijn ouders achter de geraniums parkeren, maar dat kan nu niet: we hebben ze keihard nodig in deze drukke tijden. We werken zeven dagen per week.’’



Wie nu een boot wil kopen, moet geduld hebben: alles is al uitverkocht, pas maart volgend jaar wordt er weer geleverd. Huren kan nog wel, en dat is sowieso een goede optie, vindt Sanne. ,,Huur eerst een paar keer verschillende sloepen. Dan ervaar je zelf wat je fijn vindt en wat je voorkeuren zijn.’’ Sannes favoriet is de Volta 635, een ruime sloep voor liefst 12 personen. ,,Bijvoorbeeld geschikt voor drie stellen die in de sloep genoeg afstand kunnen houden. Zelfs als je het verschil tussen bakboord en stuurboord niet weet, vaar je er zo mee weg.’’



En dan een picknickmand mee, goed smeren en zelf kiezen waar je heen vaart. Sanne: ,,We hebben dit jaar opvallend veel klanten die niet eerder een boot hebben gehuurd. Aan het einde van de dag zijn ze zó dankbaar omdat ze een topdag hebben gehad. Iedereen is het thuiszitten goed zat, mensen willen eruit!’’