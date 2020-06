Wordt het zon, zee of toch de eigen achtertuin? Vakantiestress in coronatijd

David (20) fietst 1000 kilometer terug naar huis: ‘Waarom zou ‘wat als’ me tegenhou­den?’

23 juni Als het aan David Velthuis had gelegen, had hij de heenreis al per racefiets volbracht. Maar in de winter van Haaksbergen op die dunne bandjes naar het Poolse Łódź, dat vonden zijn ouders niet zo’n puik plan. Nu is het moment alsnog daar: hij fietst terug naar huis. „Het ergste wat kan gebeuren, is dat ik de trein moet pakken.”