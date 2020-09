11-jarig meisje vermist in Noordoostpolder

video Bijzondere bui boven onze regio verandert in 'supercel' en dat levert spectacu­lair beeld op

21 augustus De onweersbui die gisteravond boven het IJsselmeer ontstond en daarna over de Noordoostpolder naar Friesland trok, was er niet zomaar één. De bui groeide uit tot een supercel. Het regende vervolgens spectaculaire foto’s en filmpjes (zie verderop in dit verhaal). Maar wat is het precies? En hoe bijzonder is zo’n supercel? Tijd voor een belletje met weerman Robert de Vries uit Emmeloord.