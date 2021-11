1350 euro voor een wc ontstoppen? ‘Het is op Radar geweest. Hij kopieert onze site. Dit is een oplichter’

„Als klant sta je tot je enkels in de poep”, drukt de officier zich behoorlijk plastisch uit. Het toilet bij de familie in Luttelgeest is verstopt, dat is eigenlijk haar boodschap. De vader van de vieze enkels slaat aan het zoeken op internet en komt bij firma Lamers uit. Weldra staat er een blauwe Caddy voor het huis. Vergeet de nood, de redding is nabij.