15-jarige vermiste jongen uit Creil weer thuis

Als signalement gaf de politie het volgende signalement vrij: Het gaat om een slanke jongen van 1.76 lang. Hij heeft blauwe ogen, blond haar dat hij in een scheiding naar links draagt. Hij is gekleed in een lichtblauwe spijkerbroek en rode gympen. In zijn rechteroor draagt hij een vierkante oorsteker. Hij is voor het laatst gezien in de omgeving van de Jachthondenstraat in Creil.