21-jarige man uit Emmeloord handelt in zwaar vuurwerk: ‘Eén vonkje en de boel was ontploft’

Een 21-jarige man uit Emmeloord was in het bezit van een grote hoeveelheid illegaal vuurwerk en handelde daarin. Het Openbaar Ministerie wil dat niet onbestraft laten en eist vijftien maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur.

Dat meldt Omroep Flevoland maandag. Op 1 oktober 2020 deed een undercoveragent zich voor als een potentiële koper, waarna hij de man oppakte. In de schuur van zijn ouderlijk huis in Emmeloord en in een garagebox in Nagele werd een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. Het ging om 2750 stuks knalvuurwerk en honderd zogenoemde shells, die de kracht hebben van een granaat.

‘Niet bewust van consequenties’

De officier van justitie noemt de opslag ‘riskant’. ,,De garagebox in Nagele staat midden in een woonwijk. Als er maar één vonkje bij het vuurwerk zou komen, was de boel ontploft”, zegt de officier in de rechtbank van Zwolle. De handelaar stelt dat hij zich niet bewust was van de mogelijke consequenties en de zware straffen die op dit soort feiten staan.

Verder zegt de 21-jarige inwoner van Emmeloord dat het hem niet om het geld ging, dat had hij met zijn baan in de zorg niet nodig. Van kinds af aan was hij al weg van vuurwerk en voor de spanning was hij gestart met zijn handel.

Professionele aanpak

De aanpak van de handel was professioneel; de garagebox was gehuurd en er was een geldtelmachine aanwezig in zijn auto. Daarmee kunnen biljetten gecontroleerd worden op echtheid.

De advocaat van de man vraagt de rechtbank enkel om een werkstraf. Hij wijst daarbij op het blanco strafblad van de vermoedelijke dader, zijn meewerkende proceshouding en de geringe kans op herhaling, zoals de reclassering heeft vastgesteld. Op 14 april doet de rechtbank uitspraak.