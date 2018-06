21 kandidaten voor burgemeesterspost Noordoostpolder

Zestien mannen en vijf vrouwen dingen mee naar het burgemeesterschap in Noordoostpolder. De reactietermijn voor de opvolging van Aucke van der Werff sloot vrijdag 22 juni.

De jongste van de 21 kandidaten is 46 en de oudste 62 jaar. Acht van hen zijn niet aan een politieke partij verbonden of hebben dit niet aangegeven. Van de resterende dertien sollicitanten zijn vier lid van het CDA. Uit de achterban van de PvdA, ChristenUnie en D66 hebben elk twee kandidaten gereageerd. Vanuit de hoek van de VVD, SGP en een lokale partij is één reactie gekomen.

Waarnemer

Aucke van der Werff legt per 1 oktober het ambt van burgemeester neer, maar dan zal zijn opvolger nog niet benoemd kunnen worden. Het streven is dat Noordoostpolder in december weer een nieuwe eerste burger heeft. Voor de tussenliggende periode zal een waarnemer moeten worden aangesteld.

Uit de 21 reacties gaat Commissaris van de Koning Leen Verbeek de komende tijd een eerste selectie maken en met de betreffende kandidaten spreken. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Vervolgens is het aan die commissie om met de geselecteerde kandidaten te praten en verslag uit te brengen aan de gemeenteraad.

Voordracht

De vertrouwenscommissie doet een conceptaanbeveling, maar het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om twee kandidaten aan te bevelen. Ook mag de raad aangeven wie de voorkeurskandidaat is, waarna de naam van deze ene sollicitant bekend wordt gemaakt. Vervolgens is de CvdK weer aan beurt met het voordragen van de beoogde burgemeester bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Kroon de nieuwe eerste burger per Koninklijk Besluit benoemt, heeft Noordoostpolder weer een burgemeester.

Begin dit jaar gaf Aucke van der Werff (64) aan het ambt te willen neerleggen, omdat hij weer tijd willen hebben voor andere zaken. Hij is sinds 2010 burgemeester in Noordoostpolder.