22-jarige man gewond bij steekincident Emmeloord: politie zoekt getuigen

Grootste politieke partij van de polder zegt ‘nee’ tegen aanmeldcen­trum (en wil het nu van de rest ook weten)

Politieke Unie (PU), de grootste partij in de gemeente Noordoostpolder, is tegen een aanmeldcentrum voor asielzoekers in die gemeente en roept de andere fracties op om ook een standpunt in te nemen. ,,Het is van belang dat de raad nu zelf in het openbaar een uitspraak doet’’, zegt fractievoorzitter Wiemer Haagsma.

13 september