6 jaar cel en tbs geëist tegen man uit Emmeloord voor jarenlang misbruiken eigen dochter

In een schriftje heeft het slachtoffer begin vorig jaar opgeschreven wat haar overkomen was. Dat liet ze aan een leraar lezen, waarna uiteindelijk de instantie Veilig Thuis aangifte namens het meisje heeft gedaan. Het meisje is in een pleeggezin opgevangen.

Het was begonnen met knuffelen en aaien maar het ging steeds een stapje verder: eerst met betasten van de geslachtsdelen, tot geslachtsgemeenschap aan toe. Dat laatste zou een keer of twintig zijn gebeurd. ‘Hij bleef maar zeuren, dan gaf ik maar toe om er af te wezen’, heeft het meisje verklaard. De nu 51-jarge E. van E. vroeg zijn dochter ook naaktfoto’s en -filmpjes van zichzelf te sturen. Hij zag het destijds als een relatie die hij met zijn kind had. Nu beseft hij dat hij fout is geweest.

Therapie

In de periode dat hij aan zijn dochter zat, is de Emmeloorder drie jaar in therapie geweest na het betasten van een buurmeisje op Urk. Er zouden meer incidenten met 11-jarige meisjes zijn geweest. Volgens deskundigen heeft de man een pedofiele stoornis. Hij zegt zelf dat hij daarvan vorig jaar genezen is, nadat hij in een kerk was gedoopt. Het slachtoffer vraagt 26.500 euro schadevergoeding.