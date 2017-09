75 jaar Noordoostpolder: Boerenfamilies plukken de vruchten van vaders keuze

Portret & VideoDit weekend is het precies 75 jaar geleden dat de Noordoostpolder droog viel. Na de oorlog verrezen de eerste boerderijen op nieuwe bodem. De Stentor sprak met de boerenfamilies. Voor hun vaders was dit Het Beloofde Land en zij plukken er nu de vruchten van: Hans (58) en Arnoud (23) de Zeeuw, bedrijf: Landbouwbedrijf De Zeeuw, 500 hectare op 10 locaties in Nagele/Tollebeek/Emmeloord.

Zijn zoon Arnoud is zeven kilometer verderop aardappels aan het rooien. Hans de Zeeuw zelf controleert het 'inschuren' van de uien. ,,Hier blijven ze voorlopig liggen. Eerst een maandje drogen en dan wachten tot er een mooie prijs komt. Ze moeten wel boven de kostprijs van 12 of 13 cent komen. Vorig jaar kreeg ik niets voor duizend ton uien.'' De rode uien, waarin De Zeeuw is gespecialiseerd, doen het beter. ,,Rond de 20 cent per kilo. Nederland is de grootste exporteur van uien. Meer dan een miljoen ton gaat naar Afrika. Er zijn te veel uien op de wereld en Nederland is gatenvuller bij uitstek in geval van tekorten.''

Autoschool

Hans wilde altijd boer worden maar zijn vader raadde het zijn twee zonen af. ,,Mijn broer Jaap ging aanvankelijk naar de autoschool. Mijn vader voorzag problemen in de toekomst. Veel polderboeren hebben het ook moeilijk gekregen.'' Piet de Zeeuw, de vader van Hans, kwam als pionier vanuit Zeeland in 1945 naar de polder. Tien jaar later kreeg hij op deze plek aan de Sluitgatweg een boerderij van 50 hectare. ,,Hij wist toen al: hier ligt mijn toekomst. Vanwege de goede grond en verkaveling'', vertelt Hans. ,,Eerst werkte hij jaren als ploegbaas en zo gauw het kon, begon hij voor zichzelf.''

Hoosbuien

Samen met zijn broer nam Hans het bedrijf over in 1979. Hun vader hielp mee tot zijn dood in 2013. ,,Hij was verknocht aan de polder, hij hield van de weidsheid. Ook vond hij het een mooi idee dat je samen aan iets nieuws begint.'' De poldergrond is volgens Hans zeer vruchtbaar maar heeft wel te lijden van de zware machines en de intensieve bewerking. ,,Je krijgt grondverdichting en dan zakt het water bij hoosbuien niet snel genoeg weg. We kilveren of diepploegen het land, en we hebben greppels aangelegd. Ter verbetering van de afwatering bij veel neerslag in korte tijd.''

Rupsbanden

Tijdens zijn studie agrarische bedrijfskunde aan het Van Hall Instituut deed zijn zoon onderzoek naar dit probleem. ,,Hieruit bleek dat je door ploegen bodemverdichting kan krijgen. Daarom gebruiken we sinds vorig jaar rupsbanden op de tractor. Zo krijg je niet zulke diepe sporen en minder slib'', legt Arnoud uit. Vanaf zijn twaalfde helpt hij zijn vader en zijn oom. Rond zijn eigen huis in Nagele teelt hij zelf gewassen. Maar voordat Arnoud echt instapt, wil hij eerst een half jaar reizen. Naar Australië en Thailand. Hard werken en blijven investeren, dat zijn de adviezen van Hans aan jonge boeren.