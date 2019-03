83-jarige man uit Emmeloord omgekomen bij verkeersongeluk in Luttelgeest

‘Energieke’ Annemarie van Gaal wordt informa­teur in Flevoland: ‘Kan uitstekend boven de partijen staan’

27 maart Onderneemster Annemarie van Gaal gaat als informateur aan de slag om te kijken welk college van Gedeputeerde Staten er mogelijk is in de provincie Flevoland. Zij is voorgedragen door Forum voor Democratie, met acht zetels de grootste partij in de Provinciale Staten. FvD is zeer tevreden met haar voordracht.