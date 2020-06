85-jarige kunstenaar uit Emmeloord kan het niet laten: ondanks corona nog één afscheidsexpositie in de tuin

Nachtelij­ke afsluiting N50 tussen Kampen en Emmeloord vanwege werkzaamhe­den

22 juni De N50 is komend weekend in beide richtingen een nacht afgesloten. De autoweg tussen Kampen en knooppunt Emmeloord is vrijdag van 21.00 uur tot zaterdag 8.00 uur dicht in verband met werkzaamheden.