900 kilo topkwaliteit spinazie uit Ens afgekeurd: 'Dit gaat toch nergens over?'

Met zijn bedrijf Bioromeo kweekt hij jaarlijks onder andere spinazie, de negenhonderd kilo die hij vrijdag terugkreeg waren daar maar een klein deel van. ,,Ik kweek jaarlijks zo'n 100 ton spinazie. Maar het gaat me niet om het geld, 't is gewoon doodzonde dat dit product nu de prullenbak in gaat.'' Terwijl het iets bredere blad en de langere steeltjes aan de smaak van de spinazie echt niks afdoen. ,,Dat gaat toch nergens over? Die steeltjes kun je eraf snijden, maar de ene consument vind het lekker om op iets knapperigs te bijten en de ander niet. Echt, met de smaak is niks mis. Eigenlijk is het een communicatiefout, het is een opdrachtgever die mij niet de juiste specificaties heeft gegeven ''