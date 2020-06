A6 naar Emmeloord in één rijrichting weer open, ravage bij ernstig ongeluk Ketelbrug

Verkeer richting Noord-Nederland wordt bij Muiderberg via de A1 en A28 omgeleid, al komen weggebruikers daar weer in de file bij Nijkerk door een ongeluk met meerdere voertuigen. Het is nog niet bekend wanneer beide wegen weer worden vrijgegeven.

Camping

Eerder op de middag was het op de A6 ook al raak, ter hoog van St. Nicolaasga. Kort na het middaguur kwamen meerdere voertuigen in de rijrichting Emmeloord met elkaar in botsing. Na de crash ging de weg dicht en stonden weggebruikers ruim 2,5 uur in de file. De automobilisten in de file maakten door het lekkere weer massaal gebruik om even de auto te verlaten. In de berm kwam het tot campingtaferelen. Sommigen automobilisten zaten met een tuinstoel op het gras. Tegen 14.40 uur werd de snelweg in Friesland weer vrijgegeven en loste de file langzaam op.