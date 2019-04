A6 tussen Urk en Lemmer twee nachten op slot vanwege werkzaamheden

Hijsen van grootste vlag van Nederland mislukt in Emmeloord

27 april Een Emmeloordse traditie in ere herstellen, dat was het plan. Maar de grootste vlag ter wereld in de top hijsen, eindigde vanmorgen in een desillusie. Het oog van de spiksplinternieuwe driekleur brak af voordat die goed en wel was gehesen.